Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Kaynak: AA
21-26 Eylül'de Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.