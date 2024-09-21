Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Siyaset
  • 21.09.2024 01:25
  • Giriş: 21.09.2024 01:25
  • Güncelleme: 21.09.2024 01:28
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AA

21-26 Eylül'de Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21-26 Eylül tarihleri arasında ABD'ye ziyarette bulunması nedeniyle, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

6 üniversiteye rektör atandı
Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Yardımcısı Kıranı görevden aldı
BirGün'e Abone Ol