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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Ajans Haberleri
  • 17.11.2024 10:46
  • Giriş: 17.11.2024 10:46
  • Güncelleme: 17.11.2024 10:46
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da Brezilya Federatif Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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