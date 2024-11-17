Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17-19 Kasım'da Brezilya Federatif Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.