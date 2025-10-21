Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığına ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.