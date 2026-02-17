Giriş / Abone Ol
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: DHA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat’ta Etiyopya’ya ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

