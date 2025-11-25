Cumhuriyet Altını Kaç Lira? 25 Kasım 2025 Anlık Canlı Fiyatlar
Cumhuriyet altını bugün kaç lira oldu, alış-satış fiyatı ne kadar? Ata lirası ne kadar yükseldi, şu an kaç TL'den işlem görüyor? 25 Kasım 2025 Salı cumhuriyet altını güncel fiyatı haberimizde!
“Cumhuriyet altını kaç lira?” sorusu, özellikle uzun vadeli birikim yapanların, düğün hazırlığı yapanların ve altın yatırımcısı olanların sabah ilk baktığı sorulardan biri. Hem tarihi değeri hem de yüksek saf altın içeriğiyle Cumhuriyet altını (Ata Lirası), Türkiye’de en prestijli altın türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki tam şu anda Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 sabahı itibarıyla güncel cumhuriyet altını fiyatları ve tüm detaylar!
BUGÜN CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Serbest piyasada işlem gören Cumhuriyet altını fiyatları, 25 Kasım 2025 saat 08:58 itibarıyla şu şekildedir:
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Değişim
|Saat
|Cumhuriyet Altını (Ata Lirası)
|37.922,00 ₺
|38.191,00 ₺
|+%0,44
|08:58
Alış-satış arasındaki fark yaklaşık 269 TL’dir.
CUMHURİYET ALTINI ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK BİLGİLER
- Saf altın miktarı: 7,216 gram (22 ayar)
- Toplam ağırlık: 8,00 gram
- Çap: 22 mm
- Basım: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
- İçerdiği altın oranı: %91,67 saf altın
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NASIL HESAPLANIR?
Cumhuriyet altını fiyatı, gram altın fiyatı üzerinden şu formülle hesaplanır:
Cumhuriyet Altını ≈ (Gram Altın Fiyatı × 7,216) + İşçilik + Kâr Marjı
Örnek hesaplama (25 Kasım 2025 verileriyle):
- Gram altın fiyatı: ~5.658 TL
- 5.658 × 7,216 ≈ 40.820 TL (sadece saf altın değeri)
- Gerçek satış fiyatı: 38.191 TL (işçilik farkı düşüldüğü için daha düşük)
CUMHURİYET ALTINI MI, GRAM ALTIN MI DAHA KARLI?
|Özellik
|Cumhuriyet Altını
|Gram Altın
|Hediye / Prestij
|Çok yüksek
|Düşük
|Yatırım getirisi
|Orta
|En yüksek
|Alış-satış farkı
|Yüksek (~250-300 TL)
|Çok düşük (~5-15 TL)
|Likidite
|Çok yüksek
|Çok yüksek
Bugün cumhuriyet altını kaç lira?
25 Kasım 2025 saat 08:58 itibarıyla cumhuriyet altını alış fiyatı 37.922,00 TL, satış fiyatı 38.191,00 TL’dir.
Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Son dakika güncellemesi: 38.191,00 TL (satış) – %0,44 yükseliş.
Ata lirası ile cumhuriyet altını aynı mı?
Evet, halk arasında “Ata Lirası” olarak bilinen altın, resmi adı Cumhuriyet Altınıdır. Tamamen aynı üründür.
Cumhuriyet altını kaç gram geliyor?
Toplam ağırlık 8,00 gramdır, içerdiği saf altın miktarı ise 7,216 gramdır (22 ayar).
Cumhuriyet altını almak mantıklı mı?
Uzun vadeli birikim ve prestij amaçlı alım için uygundur. Kısa vadede ise gram altın daha az makas kaybı sağlar.
Cumhuriyet altını fiyatları neden yükseliyor?
Dolar/TL kuru, ons altın fiyatındaki artış, enflasyon beklentileri ve yüksek talep başlıca nedenlerdir.