Cumhuriyet Altını Kaç Lira? 25 Kasım 2025 Anlık Canlı Fiyatlar

“Cumhuriyet altını kaç lira?” sorusu, özellikle uzun vadeli birikim yapanların, düğün hazırlığı yapanların ve altın yatırımcısı olanların sabah ilk baktığı sorulardan biri. Hem tarihi değeri hem de yüksek saf altın içeriğiyle Cumhuriyet altını (Ata Lirası), Türkiye’de en prestijli altın türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki tam şu anda Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım 2025 sabahı itibarıyla güncel cumhuriyet altını fiyatları ve tüm detaylar!

BUGÜN CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Serbest piyasada işlem gören Cumhuriyet altını fiyatları, 25 Kasım 2025 saat 08:58 itibarıyla şu şekildedir:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Cumhuriyet Altını (Ata Lirası) 37.922,00 ₺ 38.191,00 ₺ +%0,44 08:58

Alış-satış arasındaki fark yaklaşık 269 TL’dir.

CUMHURİYET ALTINI ÖZELLİKLERİ VE TEKNİK BİLGİLER

Saf altın miktarı: 7,216 gram (22 ayar)

7,216 gram (22 ayar) Toplam ağırlık: 8,00 gram

8,00 gram Çap: 22 mm

22 mm Basım: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İçerdiği altın oranı: %91,67 saf altın

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NASIL HESAPLANIR?

Cumhuriyet altını fiyatı, gram altın fiyatı üzerinden şu formülle hesaplanır:

Cumhuriyet Altını ≈ (Gram Altın Fiyatı × 7,216) + İşçilik + Kâr Marjı

Örnek hesaplama (25 Kasım 2025 verileriyle):

Gram altın fiyatı: ~5.658 TL

5.658 × 7,216 ≈ 40.820 TL (sadece saf altın değeri)

Gerçek satış fiyatı: 38.191 TL (işçilik farkı düşüldüğü için daha düşük)

CUMHURİYET ALTINI MI, GRAM ALTIN MI DAHA KARLI?

Özellik Cumhuriyet Altını Gram Altın Hediye / Prestij Çok yüksek Düşük Yatırım getirisi Orta En yüksek Alış-satış farkı Yüksek (~250-300 TL) Çok düşük (~5-15 TL) Likidite Çok yüksek Çok yüksek

Bugün cumhuriyet altını kaç lira? 25 Kasım 2025 saat 08:58 itibarıyla cumhuriyet altını alış fiyatı 37.922,00 TL, satış fiyatı 38.191,00 TL’dir. Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Son dakika güncellemesi: 38.191,00 TL (satış) – %0,44 yükseliş. Ata lirası ile cumhuriyet altını aynı mı? Evet, halk arasında “Ata Lirası” olarak bilinen altın, resmi adı Cumhuriyet Altınıdır. Tamamen aynı üründür. Cumhuriyet altını kaç gram geliyor? Toplam ağırlık 8,00 gramdır, içerdiği saf altın miktarı ise 7,216 gramdır (22 ayar). Cumhuriyet altını almak mantıklı mı? Uzun vadeli birikim ve prestij amaçlı alım için uygundur. Kısa vadede ise gram altın daha az makas kaybı sağlar. Cumhuriyet altını fiyatları neden yükseliyor? Dolar/TL kuru, ons altın fiyatındaki artış, enflasyon beklentileri ve yüksek talep başlıca nedenlerdir.

Özetle: 25 Kasım 2025 itibarıyla cumhuriyet altını alış 37.922 TL, satış 38.191 TL seviyesindedir. Tarihi değeri, yüksek saf altın içeriği ve Türk halkının gönlündeki özel yeriyle Cumhuriyet altını, hem yatırım hem de hediye tercihinde zirvedeki yerini koruyor. Siz de birikimlerinizi altınla değerlendirmek istiyorsanız, Cumhuriyet altını her zaman güvenin ve prestijin simgesidir!