Cumhuriyet Altını Ne Kadar? | 5 Aralık 2025 Cuma Güncel Ziynet ve Ata Altın Fiyatları

5 Aralık 2025 Cuma sabahı altın piyasasında hareketlilik devam ederken, özellikle Cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın, Reşat altını ve beşli gibi ziynet türlerinde güncel fiyatlar yoğun şekilde araştırılıyor. “Cumhuriyet altını ne kadar?”, “Tam altın kaç TL?”, “Beşli altın fiyatı bugün kaç lira?” gibi sorular hem yatırımcıların hem de birikim yapmak isteyenlerin gündeminde. İşte bu sabahın en güncel ve detaylı altın fiyatları…

GÜNCEL ZİYNET ALTIN FİYATLARI (5 ARALIK 2025 CUMA)

Cumhuriyet Altını

Alış: 37.873 TL — Satış: 38.150 TL

Değişim: %0,01

Yarım Altın

Alış: 18.995 TL — Satış: 19.151 TL

Değişim: %0,01

Reşat Altını

Alış: 37.905,47 TL — Satış: 38.182,95 TL

Değişim: %0,10

Kulplu Reşat Altını

Alış: 37.907,69 TL — Satış: 38.185,20 TL

Değişim: %0,11

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

Alış: 92.996,32 TL — Satış: 94.482,79 TL

Değişim: %-0,25

Kapalıçarşı Beşli Altın

Alış: 188.317,55 TL — Satış: 191.990,90 TL

Değişim: %-0,25

Gremse Altın

Alış: 92.996,32 TL — Satış: 95.122,76 TL

Değişim: %-0,25

Ata Altın

Alış: 38.360,98 TL — Satış: 39.329,04 TL

Değişim: %-0,25

Tam Altın

Alış: 37.198,53 TL — Satış: 37.932,75 TL

Değişim: %-0,25

ALTIN TÜRLERİNDE GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları bu sabah sınırlı hareketlerle karışık bir seyir izliyor. Cumhuriyet altını ve yarım altın hafif yükselişle güne başlarken, beşli altın, ziynet 2.5 ve tam altın gibi türlerde küçük çaplı geri çekilmeler görüldü. Reşat altını ve kulplu Reşat altını ise artış göstererek dikkat çekti.

ALTIN TÜRLERİ ARASINDA FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Ziynet altın türleri genellikle yatırım amaçlı tercih edilir ve fiyatlar işçilik miktarına göre değişiklik gösterebilir. Kapalıçarşı fiyatları ise serbest piyasadaki arz–talep dengesiyle anlık olarak hareket eder.

Altın Türü Satış Fiyatı Cumhuriyet Altını 38.150 TL Yarım Altın 19.151 TL Tam Altın 37.932,75 TL Ata Altın 39.329,04 TL Reşat Altını 38.182,95 TL Kulplu Reşat Altını 38.185,20 TL Ziynet 2.5 94.482,79 TL Beşli Altın 191.990,90 TL Gremse Altın 95.122,76 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Bugün Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.150 TL'dir.

Yarım altın fiyatı bugün ne kadar?

Yarım altının satış fiyatı 19.151 TL olarak görülmektedir.

Tam altın kaç TL?

Tam altın satış fiyatı 37.932,75 TL'dir.

Reşat altını fiyatı nedir?

Reşat altını satış fiyatı 38.182,95 TL seviyesindedir.

Kulplu Reşat altını kaç lira?

Kulplu Reşat altını satış fiyatı 38.185,20 TL'dir.

Ata altın fiyatı ne kadar?

Ata altın satış fiyatı 39.329,04 TL olarak işlem görmektedir.

Ziynet altın 2.5 fiyatı nedir?

Ziynet 2.5 satış fiyatı 94.482,79 TL'dir.

Beşli altın fiyatı kaç TL?

Beşli altın satış fiyatı 191.990,90 TL'dir.

Gremse altın fiyatı ne kadar?

Gremse altın satış fiyatı 95.122,76 TL'dir.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı nedir?

Alış: 37.873 TL — Satış: 38.150 TL

Tam altın canlı fiyat kaç TL?

Tam altın canlı satış fiyatı 37.932,75 TL'dir.

Yarım altın son dakika fiyatı nedir?

Yarım altın şu an 19.151 TL seviyesinden satılmaktadır.

Kapalıçarşı altın fiyatları nasıl?

Beşli, ziynet 2.5 ve gremse altın gibi ürünlerde Kapalıçarşı fiyatları %-0,25 düşüşle işlem görüyor.

Altın türleri fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?

Alış–satış fiyatları, işçilik oranı ve gramaj dikkate alınarak yapılan tablolar en doğru karşılaştırmayı sağlar.

Cumhuriyet altını bugün kaç TL?

Cumhuriyet altını bugün 38.150 TL’den satılıyor.

5 Aralık 2025 Cuma günü ziynet altın türlerinde karışık bir seyir hâkim. Cumhuriyet altını ve yarım altın hafif yükseliş gösterirken, beşli ve ziynet 2.5 gibi büyük ziynet altınlarında geri çekilmeler dikkat çekiyor. Yatırımcılar için güncel fiyatları yakından takip etmek, doğru zamanda alım–satım kararı vermek açısından büyük önem taşıyor.