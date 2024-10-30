Cumhuriyet coşkusu Muğla’da yaşandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine, adetlerine en uygun yönetim biçimi olarak miras bıraktığı Cumhuriyet 101. Yılına girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Muğla’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101.yaşını konserler, tiyatro ve spor etkinlikleri ile doyasıya kutladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu Bodrum, Dalaman, Datça, Marmaris, Menteşe, Seydikemer ve Ortaca’da kortejlerle ve konserlerle kutlandı.

Büyükşehir Belediyesi, birbirinden değerli sanatçılarla vatandaşları buluşturdu. Menteşe’de Norm Ender, Bodrum’da Yaşar, Dalaman’da Grup Gündoğarken, Marmaris’te Fuat Saka, Ortaca’da Evdeki Saat, Datça’da Popüler Müzik Orkestrası sahne aldı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği konserler öncesinde ilçelerde fener alayı düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’de düzenlediği Norm Ender konserinde, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar ‘Parla’ adlı marşı Cumhuriyet’in coşkusu ile söyledi. Konsere, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun, CHP Parti Meclis Üyesi Alkım Denizaslanı ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı.

Konserde konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, “Bundan 101 yıl önce nasıl mücadele edildiyse biz de bugün öyle mücadele edeceğiz. Kalbimizdeki Cumhuriyet ışığı hiç sönmesin. 101. yılımızı coşkuyla kutluyorum” şeklinde konuştu. CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun konserde yaptığı konuşmada; “Cumhuriyet’in aydınlık kentinin aydınlık insanı, hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

“CUMHURİYET İLELEBET YAŞAYACAKTIR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet’in 101. yılını coşkuyla kutlamak için Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlara seslendi ve birlik, beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için Atatürk’ün izinde Cumhuriyet ile yürüyeceklerini söyledi. Aras, “Bundan 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Milleti’nin karakterine, adetlerine en uygun yönetim olan Cumhuriyet ilan edildi. Bizler, hepimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti bizlerin omuzlarında yükselecek ve Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Yaşasın Atatürk, yaşasın bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu