Cumhuriyet düşmanı 'şehzade'den 29 Ekim'de skandal paylaşım

II. Abdülhamit’in, sahte üniversite diploması aldığı ortaya çıkan 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nda tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde kendini "şehzade" olarak tanıtan Osmanoğlu, X sosyal medya platformunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Necip Fazıl Kısakürek'e atfedilen "Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur" sözünü paylaştı.

Osmanoğlu'nun sosyal medya paylaşımı, çok sayıda tepki içerikli mesaj aldı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Bu paylaşım Kayıhan Osmanoğlu'nun ilk vukuatı değil. Osmanoğlu, 2021’de 30 Ağustos’un 99. yıldönümü kutlanmaya devam edilirken sosyal medya hesabı üzerinden “Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’u besmele çekerek aldı; birileri gibi kafa çekerek değil” şeklinde yaptığı paylaşımla da tepki çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, kendi adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programına diploma yaptırmaya çalışırken yakalanan Osmanoğlu hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı.