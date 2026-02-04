Cumhuriyet düşmanıydı: AKP'liler, yandaşlar ve rektör birlikte İskilipli Atıf'ı andı
AKP Çorum İl Başkanı, Belediye Başkanı ve yardımcıları yandaş vakıflar ile Hitit Üniversitesi Rektörü Cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf'ı ölümünün 100'üncü yılında mezarı başında andı.
Cumhuriyet düşmanı söylemleri nedeniyle 100 yıl önce idam edilen İskilipli Atıf mezarı başında AKP'liler ile yandaş vakıflar tarafından anıldı.
Atıf Derneğince Gülbaba Mezarlığı'ndaki "İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi"nde düzenlenen programa HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AKP'li Çorum Belediyesi'nin Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan, AKP Çorum İl Başkanı Yakup Alar katıldı.
Programa katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, İskilipli Atıf'ın haksız yere idam edildiğini iddia etti.
Anmada bulunmayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Aşgın, yayımladığı mesajında, “Büyük âlim, son devrin din mazlumlarından İskilipli Mehmed Atıf Hoca’yı şehadetinin 100. seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun" dedi.