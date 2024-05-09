Cumhuriyet gazetesi 100. yılını kutladı

Haber Merkezi

Yayın hayatına 7 Mayıs 1924'te başlayan Cumhuriyet gazetesinin 100'üncü kuruluş yıldönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı. Sanatçı Müjdat Gezen’in kısa bir anlatı yaptığı törende Erdal Erzincan ve Chromas grubu mini bir dinleti verdi.

Dinletilerden sonra söz alan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni olmasının yanı sıra temelde kadın hakları devrimine her zaman önem verdiklerinin altını çizdi. Tören, Fazıl Say'ın klasik müzik dinletisi ile son buldu.