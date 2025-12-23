Cumhuriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye yanıt
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısına yanıt veren Cumhuriyet gazetesi, "Bağımlı, yandaş çevrelerin; gazetemiz Cumhuriyet’i günlük iktidar çekişmeleri, parti tartışmaları içinde bir araç gibi algılatma çabaları, dahası onun sicilini karalama girişimleri boşuna çabadır" açıklamasını yaptı.
Cumhuriyet gazetesi, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin gazeteyi hedef alan yazısına tepki gösterdi.
Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada, "Cumhuriyet gazetesinin yüz yılı aşan çizgisi açık seçik bellidir: Gazetemiz; ne hükümet ne de parti gazetesidir. Kuruluş amacı; Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet ve demokrasiyi savunmak, ilerletmektir" denildi.
Açıklama, şöyle devam etti: "Gazetemizin siciline, geçmişine ve bugününe bakıldığında; bu çizgisinden ayrılmadığı, dirençle ve özenle ilkelerini savunduğu için demokrasi ve Cumhuriyete düşman, 1923 Devrimi’ni karşısına almış güçler tarafından büyük baskılara uğradığı, çalışanlarının cezaevlerine atıldığı, yazarlarının şehit edildiği, yayın özgürlüğünün kısıtlandığı ya da yasaklandığı görülür."
"Çerçevesi kesin ilkelerle belirlenmiş, bağımsız yayın politikası gereği gazetemiz, her gün nesnel habercilik, serbest yorumlarla okurların karşısına çıkmaktadır" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Günlük siyasi, ekonomik, dış politik gelişmeleri de aynı doğrultuda sayfalarında işlemekte, adını Atatürk’ten ve 1923 Devrimi’nden alan bir yayın organı olarak doğru bildiği bakış açısını kamuoyuna duyurmaktadır. Bu bakış açısı da ulusal birliğin, laik demokratik Cumhuriyetin temel ölçütlerinin öncelenmesini öngörür.
Bağımlı, yandaş çevrelerin; gazetemiz Cumhuriyet’i günlük iktidar çekişmeleri, parti tartışmaları içinde bir araç gibi algılatma çabaları, dahası onun sicilini karalama girişimleri boşuna çabadır. Cumhuriyet’e yönelen saldırılar geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır."
SELVİ NE DEMİŞTİ?
Abdulkadir Selvi, Cumhuriyet gazetesini hedef aldığı yazısında, şunları söylemişti:
"Karışık dönemlerin aktörleri olan Ahmet Şık ile Mustafa Balbay bu günlerde yeni bir görev üstlendiler. Mehmet Akif Ersoy’a yönelik operasyon üzerinden AK Parti’nin içine fitne sokmaya çalışıyorlar. Ergenekon sürecinin Mustafa Balbay’ı, Gezi sürecinin Ahmet Şık’ı kulis adı altında siyaset mühendisliğine soyunmuş durumdalar. Ömürleri AK Parti’ye düşmanlıkla geçmiştir ama AK Parti kulisi yazıyorlar. Mustafa Balbay ve Ahmet Şık’ın yazıları ile bu yazıların Batılılar tarafından fonlanan internet siteleri tarafından bir kampanyaya dönüştürmesi bize bunların yeni planlarının da ne olduğunu gösteriyor. Yeni planın adı AK Parti içine fitne sokmak. AK Parti’nin önemli değerlerini birbiriyle vuruşturmak."