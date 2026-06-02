Cumhuriyet gazetesinin X hesabına erişim engeli kararı!
Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesinin 3,4 milyon takipçili X (Twitter) hesabına "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Hesap X tarafından henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.
İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada kararın “millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabı (@cumhuriyetgzt), Elazığ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2026 tarihli ve 2026/2312 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hesap, X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. pic.twitter.com/9edJujn0ly— EngelliWeb (@engelliweb) June 2, 2026
Kararla ilgili detay paylaşılmazken hesap henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.