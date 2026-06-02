Cumhuriyet gazetesinin X hesabına erişim engeli kararı!

Cumhuriyet gazetesinin 3,4 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirildi. Hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Cumhuriyet gazetesinin X hesabı hakkında Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engeli kararı verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada kararın “millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Kararla ilgili detay paylaşılmazken hesap henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.