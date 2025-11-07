“Cumhuriyet Güneşi” 10 Kasım'da Konak Pier’de parlayacak
İzmir’in simge mekânlarından Konak Pier, 10 Kasım’da anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında "Cumhuriyet Güneşi" sergisiyle anılacak.
Sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde, Dr. Zeki Hozer’in sanat koordinatörlüğünde hazırlanan ve ressam Süleyman Karakul’un eserlerinden oluşan “Cumhuriyet Güneşi” adlı sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’ü sanata, kültüre ve yaratıcılığa kattığı değerlerle anıyor.
Karakul, kendine özgü üslubuyla Atatürk, Cumhuriyet ve Ulusal Kurtuluş Savaşı temalarını yeniden yorumluyor. Sanatçının tuvallerinde savaşın karanlığı değil, yeniden doğuş teması öne çıkıyor.
“Cumhuriyet Güneşi”, izleyiciyi bir uygarlık tasavvurunun estetik yolculuğuna davet ediyor.
Sergi, 10 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında Konak Pier’de görülebilecek.