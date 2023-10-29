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Cumhuriyet'in 100. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Erdoğan , Anıtkabir Özel Defteri'ne "Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir" diye yazdı.

Güncel
  • 29.10.2023 11:49
  • Giriş: 29.10.2023 11:49
  • Güncelleme: 29.10.2023 11:53
Cumhuriyet'in 100. yılı: Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık" diye yazdı.

Erdoğan yazısında, "Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir" dedi.

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