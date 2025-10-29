Cumhuriyet'in 102. yılı dört bir yanda kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla ülkenin dört bir yanında törenler düzenleniyor.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Vatan Caddesi'nde tören aracıyla alandaki yurttaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni yapıldı.

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla, halk Anıtkabir'i ziyaret etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel de Erdoğan'a tebriklerini iletti.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı.

Manisa'da da kutlamalar, Vali Vahdettin Özkan ile protokol üyelerinin tebrikleri kabulüyle başladı. Kabulün ardından Manisa Valiliği önünde tören düzenlendi.

Denizli'de de Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü töreni, Valilik önündeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapıldı.

İzmir / AA

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi. Uçakların selamlama gösterisi, halk oyunlarıyla süren etkinlikler resmi geçit töreniyle sona erdi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Gümüşhane, Artvin ve Rize'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bazı Karadeniz illerinde törenler hava muhalefeti nedeniyle spor salonlarında gerçekleştirildi.

Giresun / AA

iyarbakır, Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlerde, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, kortej geçişi yapıldı.