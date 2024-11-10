Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldı: Hayat 09.05'te durdu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 86’ncı yılında farklı illerde düzenlenen törenlerle anıldı.
Tüm yurtta Atatürk'ün yaşama veda ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.
Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.