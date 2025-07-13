Cumhuriyet'in mimari mirası yıkılmasın!

Tuğçe ÇELİK

Türkiye'nin en önemli müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi'nin 53 yıldır hizmet veren tarihi binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatıyla yıkılması kararına tepkiler sürüyor.

Depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla yıkılıp yeniden yapılması planlanan müze hakkında TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan BirGün'e konuştu.

Müzenin yıkılmaması için mücadeleye devam edeceklerini belirten Özdoğan, "1964 yılında gerçekleştirilen ulusal yarışmada seçilerek yapılan ve 1972’de hizmete giren Antalya Müzesi, Modern Mimarlık üslubunun başarılı bir örneği olarak Türkiye’nin mimarlık tarihi yazımında önemli bir yer tutmaktadır. Mimarlar Odası Sinan Ödülü sahibi mimarlar tarafından tasarlanmış olan ve Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası içinde önemli bir yer tutan müzenin korunması için çaba göstereceğiz" dedi.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MİMARİ DİL

Cumhuriyet dönemi mimari yapıları hakkındaki araştırmalara dikkat çeken Özdoğan, "Son yıllarda Antalya Müzesi ile birlikte çağdaşı ve ardılı olan Cumhuriyet dönemi müzelerinin mimari özellikleri üzerine çeşitli araştırma ve yayınlar üretilmekte, bu yapıların yalnız içlerinde barındırdıkları eserlerin değil kendilerinin bir 'kültür varlığı' olarak korunmaları gerektiği ortaya konmaktadır. 'Modern Mimarlık' olarak anılan mimarlık dili, geçmiş dönemlerin bütün tasarım anlayışından farklılaşarak 20. yüzyıla özgü bir üslup oluşturmuştur. Ülkemizde Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından 1930’lu yıllarla birlikte dönemin bu çağdaş mimarlık anlayışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de özendirmesiyle kamu yapılarında uygulanmaya başlamış, pek çok değerli yapı inşa edilmiştir. Sonraki yıllarda da mimarlar aldıkları çağdaş mimarlık eğitimi çerçevesinde Türkiye’ye özgü bir modern mimarlık dilini geliştirerek pek çok değerli uygulamayı gerçekleştirmişlerdir" diye konuştu.

Antalya Müzesi'ni tasarlayan mimarlar Metin Hepgüler, Doğan Tekeli ve Sami Sisa'nın dönemin modern tasarım dilini, bulunduğu coğrafya ve topoğrafyaya özgü bir yerellikle harmanlayan yaklaşımı ile ikonik bir müze ortaya koyduğunu vurgulayan Özdoğan, "Antalya Müzesi sonrasında tasarlanan pek çok müze yapısına da referans oluşturmuştur. Tekeli ve Sisa gerçekleştirdikleri pek çok nitelikli mimarlık eseri ile 1994 yılında Mimarlar Odası Sinan Ödülü’nü almışlardır" ifadelerini kullandı.

Özdoğan, Antalya Müzesi'nin kültür varlığı olarak korunmasına gerektiğine dikkat çekerek özetle şunları söyledi: "Dünyada 20. yüzyılda Modern Mimarlık üslubunda gerçekleştirilen nitelikli mimarlık ürünleri 'Modern Mimarlık Mirası' olarak kabul edilmekte ve koruma altına alınmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası olarak ülkemizde gerçekleştirilen modern mimarlık ürünlerini Cumhuriyet’in kurucularının çağdaşlaşma ideasının bir yansıması ve Cumhuriyetin yetiştirdiği mimarların ürünleri olarak değerlendirerek 'Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası' olarak tanımlıyor ve korunmaları için çaba harcıyoruz. Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası içinde önemli bir yer tutan Antalya Müzesi’nin korunması için mücadeleye devam edeceğiz."

***

100 MİLYON LİRA İLE GÜÇLENDİRİLEBİLİR

Müzenin mimarlarından Doğan Tekeli yıkım kararına tepki göstererek "Haberi gazetede gördüm, şok oldum. Antalya Müzesi, Beydağları ile uyuma sahip, iklim koşullarından ziyaretçi akışına birçok detay düşünülerek tasarlanmış çok özel bir yapı. Eserlerin tarihsel süreçlerine göre kronolojik olarak ve niteliklerine yakışır biçimde planlanması düşünüldü. Yapı, yerinden ve işlevinden doğmuş özgün bir eserdir. Dünyadaki hiçbir müze ile benzerliği yoktur. Güçlendirilerek korunabilirse, Antalya ve Türkiye için önemli bir belge yapı olacaktır. Yeni müze yapısı başka bir yerde yapılabilir ve bu müze korunabilir. Yeni projenin inşası için ayrılan 2,5 milyar liralık bir bütçe var. Mevcut yapı 100 milyon lira ile güçlendirilebilir" dedi.