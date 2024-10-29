Cumhuriyet sahipsiz değil

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener Cumhuriyet’in 101’inci kuruluşu nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Yener mesajında “geçmişin kazanımlarını halkçı toplumcu üst bir seviyede tesis etme kararlılığıyla kutluyoruz” dedi. Yunus Yener mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Bağımsızlığın kazanılması ve Cumhuriyet’in ilanının ardından devrimci-modernleşmeci dönüşümlerle çağdaş toplumsal yaşama geçiş süreci başlamış, eğitim-öğretim birliği tesis edilmiş, dil devrimi yapılmış, laiklik benimsenmiş; 1929 dünya ekonomik bunalımıyla birlikte planlı ekonomi ve kamu işletmeciliğine geçilmiş, sanayileşme hamleleri ile ciddi bir gelişme sürecine girilmiş; mühendislik bu süreçte ülkemizin imarında kurucu, inşacı, sanayileşmeci işlevlerle saygın bir yer edinmiş, giderek örgütlenmesini de tamamlamıştı. Bugün ise ülkemiz saltanat, hilafet, şeriat özlemleri, Cumhuriyet’in tüm değerlerine yönelik karalama kampanyaları, planlı kalkınmanın reddi ve kamu yararının tasfiyesi, sanayisizleşme, büyük rant talanı, kuralsızlaşma, yolsuzluk ve yozlaşma ile yüz yüzedir. Ülkemiz ve halkımızın yoksullaştırılması, iktidarın kendi bekasını korumaya yönelik baskı ve şiddet politikaları eşliğinde yaşanıyor. Tarihi ilerleme ve gelişmelerin düşmanı olan dinci gericilik çağ dışı tarikatları da kullanarak laikliğe, demokrasiye, sosyal hukuk devleti gereklerine karşı açık bir mücadele yürütüyor. Kuvvetler ayrılığı, yasama erki, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ile tüm demokratik hak ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. Ülkemiz emek sömürüsünün, işçi, kadın, çocuk cinayetlerinin ve adaletsizliklerin mekânı olmuştur.”

Ülkenin üzerine çöken karanlığa karşı mücadele edeceklerini söyleyen Yunus Yener, “Bilim ve tekniğin, mühendislik gereklerinin terk edilmesi, mesleklerimizin itibarsızlaştırılması ve meslek örgütlerimizin tasfiye edilmeye çalışılması bu süreçle bağlantılıdır. Ancak yaşanan tüm karşı-devrimci tasfiyelere, siyasal İslamcı iktidarın yıkıcılığı ve yoksullaştırıcılığına karşın ne Cumhuriyet, ne ülkemiz ve halkımız, ne de mesleklerimiz sahipsiz değildir, milyonların sahipleniciliği ve mücadelesi sürmektedir” diye konuştu.