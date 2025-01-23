Cumhuriyet savcıları Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı

Bolu Kartalkaya'da yangın felaketinin yaşandığı otelde Cumhuriyet savcıları, yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

Arama ve inceleme çalışmalarının tamamlandığı otelde Cumhuriyet savcıları yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Otelin hem içerisini hem de arka kısmında değerlendirmelerde bulunan savcılar bölgeden ayrıldı.