Cumhuriyet Savcısı, ülkücülerle yemek yedi

HABER MERKEZİ

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Mete Toklu, bir grup Ülkücü ile yemek yedi.

Kısa süre önceye kadar Ülkü Ocakları Bursa Ülkü Ocakları Başkanı olan Mehmet Muhittin Saltık'ın görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Saltık, “Zonguldak Savcımız Sn. Muzaffer Mete Toklu’ya misafir olduk. Sayın Savcımıza nezaketi ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

‘HACKERLAR ELE GEÇİRDİ’ DEMİŞTİ

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir yurttaşa hakaret ettiği için yargılanan Saltık, hakim karşısına çıkınca “Sosyal medya hesabım hackerlar tarafından ele geçirildi” demişti. Bu gelişmelerinden ardından da Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden alınmıştı.

"KARDEŞİMİ BIÇAKLADI, BEN DE VURDUM"

2017 yılında Saltık’ın bir şahsı bıçakladığı da iddia edilmişti. Mehmet Muhittin Saltık 2017’de pompalı tüfekle vurulmuştu. Saltık’ı vuran Mehmet Yıldırım ifadesinde, olaydan önce kardeşinin bıçakla yaralandığını ve bunu Saltık’ın yaptığını öğrendiğini ileri sürmüştü.

Yıldırım, “Olaydan önce kardeşim bıçakla yaralanmış. Olayı Mehmet Muhittin Saltık’ın yaptığını öğrendim. Sosyal medyadan fotoğrafını buldum. Kardeşim fotoğrafı teyit etti. 4 ay önce internetten aldığım pompalı tüfekle evinin oraya gittim. Kardeşimi neden bıçakladığını sordum. ‘Kardeşini kestim, seni de keseceğim’ diyerek üzerime atladı. Ben de korkutmak için tüfeği ateşledim” demişti.