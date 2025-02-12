Cumhuriyet TV’ye lisans zorunluluğuna tepki

Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhuriyet gazetesi YouTube kanalı Cumhuriyet TV’ye yönelik lisans zorunluluğu kararı aldı. RTÜK’ün lisans talebinde bulunduğu ilk YouTube kanalı Cumhuriyet TV oldu.

Cumhuriyet gazetesi ve basın meslek örgütleri karara tepki gösterdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün Cumhuriyet TV özelinde lisans almaması durumunda erişimin engellenmesine yönelik adım atması için mevzuatta herhangi bir görevinin olmadığına işaret etti.