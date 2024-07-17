Cumhuriyetçi kongrede kahraman gibi karşılandı

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, suikast girişiminde yaralanmasından bu yana ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Pazartesi günü Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Ulusal Kongre’sinde sağ kulağı sarılı bir şekilde salona giren Trump, dakikalarca ayakta alkışlayan partililer tarafından bir “kahraman” gibi karşılandı.

Salondaki yürüyüşü sırasında Cumhuriyetçi Parti üyeleri Trump’a sloganlarla destek verdi. Trump burada bir konuşma yapmadı. Donald Trump, Cumhuriyetçilerin resmi adayı seçildikten sonra başkan yardımcısı adayı olarak Ohio Senatörü James David Vance’i seçti. Öte yandan ABD Başkanı Biden NBC kanalıyla röportajında, başkanlık yarışına devam etmek konusunda fikrini değiştirmediğini kaydetti. "Seçmenlerimi dinleyeceğim" diyen Biden, yaşının ilerlemiş olduğunu ancak Trump’tan "sadece üç yaş daha büyük olduğunu" söyledi.