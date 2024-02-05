Cumhuriyet’e ‘darbe’ diyen HÜDAPAR’lı belediye başkan adayı oldu

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Batman Belediye Başkan adayı gösterildi. Ramanlı, Cumhuriyet’in ilanını hedef alarak, “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi” demişti.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDAPAR) Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 31 Mart yerel seçimlerinde Batman Belediye Başkan adayı gösterildi. Ramanlı, Diyarbakır’da düzenlenen “Ana Dilimi Seçiyorum" temalı bir panelde yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilanını hedef alarak, “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi” demişti.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman’da belediye başkan adaylarını tanıttı. Batman, Mardin ve Şırnak belediyeleriyle birlikte toplam 24 belediye başkan adayını açıklayan Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı’yı, Batman Belediye Başkan adayı gösterdi.

Ramanlı, son seçimlerde AKP listelerinden Meclis'e giren 4 HÜDAPAR'lı vekilden biri.

KADINLARI HEDEF ALDI

Daha önce de kadınların çalışmaması gerektiğini savunan Ramanlı, bu iddiasına şöyle kılıf uydurmuştu: “Kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. Çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu."

CUMHURİYET’İ HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz hafta HÜDAPAR tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Ana Dilimi Seçiyorum" temalı bir panelinde konuşan HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhuriyet'in ilanını hedef alarak "Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, insanları kendilerinden uzaklaştırıp devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtler idi ve bu Kürtler de Müslümandı. Bu uygulama yıllarca devam etti. Gayeleri İslam'ı bölgeden silmekti ve ne yazık ki bazı yerlerde de bunu başardılar. Bizlere hem Müslüman olmamız hem de Kürt olmamız dolayısıyla her iki yönden düşmanlık ettiler. Elhamdülillah âlimlerimiz ve büyüklerimizin çabalarıyla tümden başarıya ulaşmadı. İslam'ı bizden alamadılar ama dilimiz, gün geçtikçe eriyip kayboluyor” ifadelerini kullanmıştı.