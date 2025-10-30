Cumhuriyet’in 102’nci yılı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı: Genç ve cesuruz, kazanacağız

Haber Merkezi

Cumhuriyet’in 102. yılı tüm yurtta umut, inanç ve coşkuyla kutlandı. Sabah resmi törenlerle başlayan kutlamalar, akşam yürüyüşlerle, konserlerle ve fener alaylarıyla devam etti. “Umudumuzu kaybetmedik, Cumhuriyet’e sahip çıkacağız” diyen yurttaşlar, marşlar ve sloganlarla alanları doldurdu. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda “Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet!” ifadeleri yer aldı.

‘CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK’

Malatya’da öğrenciler, “Cumhuriyeti biz böyle kazandık” yazılı meşhur fotoğrafı yeniden canlandırdı. Törenlerde dans gösterileri, şiirler ve halk oyunlarıyla Cumhuriyet’in kazanımları sahnelendi. Amasya Ovasaray köyünde öğrenciler bando takımı kurarak kendi müzikleriyle kutlamalara katıldı. 3. sınıf öğrencisi Yağmur Şilli, “İki ay önce çalışmaya başladık, çok iyi çalıyoruz. Cumhuriyet Bayramı için güzel bir takım kurduk” dedi.

İBB’DEN 29 EKİM’E DEV PROGRAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kutlamaları kentin dört bir yanına yaydı. Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda düzenlenen “Cumhuriyet Senfonisi” konserlerinde Bendeniz, Moğollar, Zuhal Olcay, İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne aldı.

Beyoğlu Sineması’nda ücretsiz film gösterimleri, Şehir Tiyatroları’nda ücretsiz oyunlar ve Müze Gazhane’de sergi turları düzenlendi. Bayram boyunca toplu ulaşım ücretsizdi.

Cumhuriyet coşkusu, İstanbul’un meydanlarında, tiyatrolarında ve konser salonlarında sanatla buluştu.

DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

İstanbul’daki törenlerde yurttaşların ortak mesajı buydu. Baskı ve yoksullukla mücadele eden halk, Saray rejimine inat bayraklar, sloganlar, marşlar ve sessiz protestolarla Cumhuriyet’in 102. yılında da demokrasiye olan inancını haykırdı.

İSTANBUL’DA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKILDI

İstanbul’un dört bir yanında Cumhuriyet kutlamaları halkın katılımıyla gerçekleşti. Bayrampaşa’da, son 1,5 yılda iki kez CHP’nin kazandığı belediyede seçimlerin iptal edilmesinin ardından yeniden seçilen AKP’li belediye başkanvekili İbrahim Akın, tören sırasında CHP’li meclis üyeleri ve yurttaşlar tarafından protesto edildi. Akın anıta çelenk bırakırken yurttaşlar sırtlarını dönerek sessiz bir protesto yaptı.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, “Cumhuriyet’in temel ilkelerini aşındıran anlayışa sırtımızı döndük. Duruşumuz Atatürk’e, laikliğe, demokrasiye ve halkın egemenliğine olan inancımızın ifadesidir” dedi. Beyoğlu Lisesi öğrencileri, Taksim Tünel’de 2013’te yasaklanan Öğrenci Andı’nı okuyarak “Andımıza sahip çıkıyoruz” mesajı verdi.

TARLAYA ‘YAŞASIN CUMHURİYET’ YAZDI

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde 28 yaşındaki çiftçi Fahri Gürsal, traktörünün pulluğuyla tarlasına 3 saatte “Yaşasın Cumhuriyet” yazdı. Gürsal, “Bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti bu Cumhuriyet’e sahip çıkalım” dedi. Gürsal’ın tarlasındaki yazı, dronla görüntülenip sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

SINIRDA CUMHURİYET COŞKUSU

Kars Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sınırın sıfır noktasında yapıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle köy içinde yürüdü. “Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” yazılı temsili gazeteyi köylülere dağıtarak Cumhuriyet’in kuruluş anını canlandırdılar.

Kutlamalarda 79 yaşındaki Seher Karadağ, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirlerini yıllar sonra yeniden okudu. Köylüler, marşlar ve gösterilerle Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Köy sakinlerinden Temel Bulut, “Sınırın sıfır noktasındayız ama Cumhuriyet sevgimiz çok büyük. Çocuklarımızın bu bilinci yaşatması bizi gururlandırıyor” dedi.

Genç öğretmenler de duygularını şu sözlerle paylaştı: “Hudutta görev yapmak onur. Öğrencilerimize vatan sevgisini, Cumhuriyet bilincini küçük yaşta öğretmek bizim için görev.”

EGE’DE HALK MEYDANLARDA

Cumhuriyet coşkusu Ege’de de doruktaydı. İzmir’de sabah Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan törenler gün boyu sürdü. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu’nun 102. Yıl konseri büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde kortej yürüyüşü Hükümet Konağı önünden başlayarak Alsancak’a uzandı.

Dilek Türkan, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde verdiği “Cumhuriyet’e Şarkılar” konseriyle yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli’de yurttaşlar “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”nde buluştu, binlerce kişi ellerinde meşalelerle Atatürk Stadı’ndan yürüyüşe geçti. Muğla’da ise Emre Aydın, Selcan Kökçen Şahin, Ezgi Uludağ ve Kent Orkestrası sahne aldı; meydanlar sabaha kadar şarkılarla doldu.

URFA, MARAŞ VE ADIYAMAN’DA DA KUTLANDI

Urfa, Maraş ve Adıyaman’da da öğrenciler sokaklarda halk oyunları oynayarak Cumhuriyet sevincini paylaştı. Urfa’nın kırsal Çiftekemer Mahallesi’nde kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların katıldığı kortej yürüyüşünde ellerinde Türk bayrakları taşıyan mahalleli, yöresel kıyafetler giyip, ‘Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ yazılı pankart taşıdı.