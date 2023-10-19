Cumhuriyet’in cesur kadınları

‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları’ sergisi 20 bilim kadınına ışık tutuyor. Küratör Özlem Özdemir, “Cumhuriyet kadını özgürleştirmesi bakımından hayatidir. Onlar Cumhuriyet’in kadınlar için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor” dedi.

Eda Köprü YILMAYAN

Gazeteci Özlem Özdemir’in küratörlüğünde ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları’ isimli bir sergi açılıyor. Maslak 42’de bulunan Artopol Sanat Galerisi’nde 27 Ekim Cuma günü açılacak ve 2 Kasım’a kadar devam edecek sergide; Cumhuriyet’in ilk döneminde yetişen bilim kadınlarını tanıyacağız.

Modern astronominin kurucusu Nüzhet Gökdoğan, NASA’daki tek Türk kadını Dilhan Eryurt, Şevki Metodu ile literatüre geçen, patoloji bilimini Türkiye’de kuran kadın; Kâmile Şevki Mutlu, ülkemizde kadın matematikçilere öncülük eden Selma Soysal ve pek çok kadın. Her biri alanında çığır açmış ve onlardan sonra gelecek kuşaklara örnek olmuş isimler. Özlem Özdemir sergiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.



Özlem Özdemir, daha önce bilimin öncü kadınlarını anlattığı ‘Kadınlar Cumhuriyeti’ kitabını kaleme almıştı. Özdemir’e bu serginin kitabın devamı niteliğinde olup olmadığını sorduğumuzda, “Hayır, kitabın devamı değil ama benim bu alanda yıllardır sürdürdüğüm çalışmaların yeni bir dille devamı diyebiliriz. Altını çizmek isterim ki, “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi”, bir fotoğraf sergisi değil. Atatürk’ün kadına bakışını kronolojik olarak ortaya koyan ve kadınların haklarını kazanma sürecini dünyayla kıyaslayarak anlatan tarihi bir sergi. Zannederim ki, bu konuda ilk kez bu kadar detaylı bir sergi hayata geçiyor. Sergide, kitabımın dışından da ve farklı mesleklerden 20 öncü kadının biyografileri anlatılıyor. Dünden bugüne yol açan kadınları andığımız bir başka bölüm de mevcut. Bu sergiyle, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana kadınların özgürleşme sürecini gerçek örneklerle ortaya koyan büyüleyici bir öykü anlatıyoruz” cevabını veriyor.

Özlem Özdemir

CUMHURİYET SİYASET ÜSTÜDÜR



Özdemir, bugün Cumhuriyet’in bir devrim olduğunu anlamak neden önemli olduğunu şu sözlerle açıklıyor: “Çünkü Cumhuriyet, tarihteki diğer devrimlere bakılırsa, örneğine rastlanmamış bir çağdaşlaşma yolculuğu demektir. Egemenliğin bir kişide ya da bir ailede olması değil, kayıtsız şartsız milletin olması demektir. Herkesin eşit haklarla ve özgürce yaşadığı bir ülke; bilim, eğitim, uygarlık demektir. Bunun için devrimdir. Devrimler korunmazsa karşı devrimler kaçınılmazdır. Ayrıca Cumhuriyet de Atatürk de siyaset üstüdür. Biz ne yazık ki ikisini de siyasete hapsettik.”



Cumhuriyetin en çok kadını özgürleştirmesi bakımından hayati olduğunu vurgulayan Özdemir, “Öncü kadınların önemi ise, tüm önyargılara rağmen Cumhuriyet’in açtığı kapıdan cesurca girmeleri ve kendilerinden sonraki kadınlara yol açmalarıdır. Onlar bize laik Cumhuriyet’in kadınlar için ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Ben de onları anlatarak Cumhuriyet’in önemini hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü öncü kadınların başardıkları, hepimize ilham verecek kadar gerçek ve sahip olduğumuz hazinenin önemini anlamamızda en büyük göstergedir” sözlerini kaydediyor.