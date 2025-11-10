Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk unutulmayacak

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yılında yurt genelinde törenler ve duygusal mesajlarla anılıyor.

Ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir başta olmak üzere okullar, kamu kurumları ve meydanlarda anma törenleri düzenleniyor. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulunacak. Ankara’da anmaların merkezi Anıtkabir olacak. On binlerce yurttaş sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir’e akın edecek. Valilikten yapılan açıklamaya göre ise Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul’daki anmaların merkezi ise Dolmabahçe Saray’ı olacak. İstanbul, Ankara, İzmir’in yanı sıra tüm yurtta Atatürk resmî törenlerin yanı sıra belediyeler ve yurttaşlarla anılacak.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ara tatile denk getirilmesini eleştirerek, tüm Türkiye'de okullarda anma etkinlikleri yapılması gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise yayımladığı mesajında, “Demokrasiye, tam bağımsızlığa ve Atatürk ilke ve devrimlerine olan sarsılmaz inancımızla, eşsiz bir lider ve devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında sevgi, özlem ve minnetle anıyor; aziz şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "10 Kasım'ın bir yas günü değil, Atatürk'ün düşüncelerine, ilkelerine ve adalet anlayışına yeniden sarılma günü olduğunu" belirtti.

10 KASIM ÖNCESİ ERDOĞAN POSTERİ

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Erdoğan'ın fotoğrafının okullara asılmasına tepkiler sürerken benzer bir olay 10 Kasım öncesi de yaşandı. Tekirdağ’da kimi okul müdürlerinin 10 Kasım hazırlıkları kapsamında okullara AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterini astığı görüntülendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 10 Kasım hazırlıkları sırasında dört okulda Erdoğan’ın posterinin asılması tepki topladı. Kumbağ Denizcilik Lisesi, Kazandereli Memiş Pehlivan Ortaokulu, Barbaros Ortaokulu ve Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sabah saatlerinde asılan posterler yoğun tepkiyle karşılaştı. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü akşam saatlerinde yeni bir mesaj gönderdi ve yalnızca Atatürk posteri ile Türk bayrağının kullanılmasını istedi. Mesajda “Sadece Atatürk posteri ve bayrağımızı asın lütfen. Bu konuda bir ihmal istemiyorum” denildi.

Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Oktay Özçelik, “Biz her 10 Kasım'da okullarımızla, öğrencilerimizle birlikte anma törenleri yapar, Atatürk'ü anarız. Burada ölüm yıldönümü olan kişi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde partili Cumhurbaşkanının posterinin asılması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı öldü mü ki 10 Kasım'da Atatürk'ün posteriyle birlikte Erdoğan'ın da posterini asıyoruz? Bu durum okul müdürlerinin işgüzarlığı. Eğitim Sen olarak kabul etmiyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi.