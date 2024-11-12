Cumhur’un belediyeleri usulsüzlük yuvası

Sayıştay’ın mali denetimleri kapsamında mali hesapları mercek altına alınan Ankara’daki ilçe belediyelerinden usulsüzlük fışkırdı. Mart 2024’e kadar toplam 23 yıl boyunca AKP tarafından yönetilen Mamak Belediyesi, mevzuata aykırı uygulamalarda başı çekti. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere kadar 20 yıl boyunca MHP tarafından yönetilen Etimesgut Belediyesi ve 23 yıl AKP idaresinde kalan Keçiören Belediyesi’nin denetim raporlarında da çok sayıda usulsüzlük sıralandı.

Ankara’daki ilçe belediyelerinin mevzuata aykırı ihaleleri ve kamu kaynaklarına yönelik savurgan tutumları Sayıştay denetimlerine takıldı. BirGün, Mamak, Keçiören ve Etimesgut belediyelerinin AKP ve MHP dönemine ait mali denetimleri kapsamında yazılan raporlara mercek tuttu.

TEK DOĞRU İŞ YOK

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’ye geçen Mamak Belediyesi, 23 yıl süren AKP döneminde en çok, “Kamuya ait taşınmazların bedelsiz tahsisi” ile anıldı. Belediyenin, bedelsiz olarak devrettiği taşınmazlar için “Amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına” yönelik tapu kütüğüne şerh düşmediği belirlendi. Sayıştay denetçileri, şerhin mevzuat gereği mutlaka düşülmesi gerektiğini kaydetti.

Mamak Belediyesi’ne ait bazı arsa ve arazilerin izinsiz kullanıldığı de tespit edildi. İzinsiz kullanımı yakalayan belediyenin AKP’li yönetiminin, bu kişilerden herhangi bir bedel almadığı ve işgale adeta göz yumduğu vurgulandı.

Mamak’ın AKP’li yönetiminin, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılması gereken bazı alımları, “Parasal sınırların altında kalacak şekilde” parçalara böldüğü ve ihalesiz, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği de açığa çıktı.

İŞGALE GÖZ YUMMA

Mamak Belediyesi’nin mali raporlarında tespit edilen usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı. Kamu İhale Kanunu gereği en fazla 41 milyon 336 bin TL’lik mal alımında kullanılabilen 21 F ile 22 D yöntemlerinde sınırın, 40 milyon 331 bin TL kadar aşıldığı öğrenildi. Belediyenin, 21 F ve 21 D kapsamında toplam 81 milyon 648 bin TL’lik alım yaptığı kaydedildi.

2004-2024 döneminde AKP’li belediye başkanlarınca yönetilen, Mart 2024’te ise CHP’ye geçen Keçiören Belediyesi’nde de tablo değişmedi. Belediyenin AKP döneminde bazı taşınmazları, kiralama ihalesi yapmadan, “İşgal parası” alarak kullandırdığı açığa çıkarıldı. İhale yapılmadan, işgal parası alınarak kullandırılan bazı taşınmazların 2024’yılındaki yerel seçimlerden yalnızca üç ay önce, 31 Aralık 2023 tarihinde üçüncü kişilere verilmesi de tartışmalara yol açtı.

FAALİYET YOK, MÜDÜR VAR

Ankara’da, “MHP’nin kalesi” olarak bilinen, Mart 2024’te ise CHP’li Erdal Beşikçioğlu yönetimine geçen Etimesgut Belediyesi’ne yönelik Sayıştay tespitleri de “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

MHP dönemine ait tespitlerden en çarpıcı olanı, Sayıştay raporunda şöyle aktarıldı: “Belediyenin teşkilat şeması ve personel yapısı incelendiğinde, idarenin Yönetmelik hükümlerince norm kadro cetvellerini oluşturduğu fakat faaliyeti olan müdürlükler yanında hiçbir faaliyeti olmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün de olduğu görülmüştür. Bir birim müdürlüğünün ihdas edilmesi durumunda bu birimin belirli bir görev, yetki ve faaliyetinin olması gerektiği açıktır. Belediyede herhangi bir faaliyeti bulunmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosunun ihdas edildiği ve söz konusu müdürlüğe atama yapıldığı da fark edilmiştir.”