Cüneyt Çakır, Dubai'de mahsur kaldı

Eski hakem ve şu an Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de mahsur kaldı.

Çakır, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle gerçekleşen misseleme saldırıları nedeniyle kentten ayrılamadı.

FIFA'nın düzenlediği seminer nedeniyle Dubai'ye gittiğini belirten Cüneyt Çakır, HT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik bir çıkış yok. Geldiğimiz ilk gün bunlar yaşandı. Çok şükür iyiyim."