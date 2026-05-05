Cüneyt Çakır, Dünya Kupası yönetim kadrosunda yer alacak

Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası’nda bu kez saha kenarında değil, yönetim kadrosunda yer almaya hazırlanıyor.

FIFA kokartlı eski hakem, 2022’de noktaladığı kariyerinin ardından uluslararası futboldaki görevlerine eğitimci ve yönetici olarak devam ediyor.

2023 Ağustos’tan bu yana Gürcistan Futbol Federasyonu bünyesinde hakem kurulu başkanlığı görevini yürüten Çakır, aynı zamanda FIFA ve UEFA organizasyonlarında aktif rol alıyor.

YÖNETİCİLİK YAPACAK

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev alacak olan 49 yaşındaki isim, hakemlik sonrası en büyük hedeflerinden birine ulaştığını ifade etti.

Turnuva öncesinde hakemlerin hazırlık sürecinde görev alacaklarını belirten Çakır, aday hakemlerin dört yıllık süreç boyunca yakından takip edildiğini ve eğitimlerinde aktif rol üstlendiğini vurguladı.

Uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, hakemlik döneminde olduğu gibi kariyerinin bu aşamasında da Türk futboluna katkı sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

GÜRCİSTAN'DAKİ GÖREVİ

Gürcistan’daki görevine ilişkin olarak ise hakemlerin gelişimi, atamaları ve yapılanmadan sorumlu olduğunu aktardı.

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki performansına da değinen Çakır, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki kadronun başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Milli takımın düzenli olarak büyük turnuvalarda yer almasının önemine dikkat çeken deneyimli isim, mevcut oyuncu grubunun bu hedefi karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Cüneyt Çakır, gelecekte Türk hakemlerin de büyük organizasyonların final maçlarında görev almasını temenni etti.