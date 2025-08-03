Cüneyt Cebenoyan 6. ölüm yıldönümünde anıldı

BirGün'ün kurulduğundan beri köşe yazarlığını yapan Cüneyt Cebenoyan, 6 yıl önce yaşamını yitirdi.

Sevenleri, Cebenoyan'ı ölüm yıldönümünde andı.

Türkiye'nin önde gelen sinema yazarı ve film eleştirmenlerinden Cebenoyan, 6 yıl önce Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında 59 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kurulduğu günden itibaren BirGün'de köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri kaleme aldı. 3 Ağustos 2019'da yaşamını yitiren Cebenoyan, sevenleri tarafından anıldı.

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti.

Aynı patlamada Onat Kutlar da yaşamını yitirdi. 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti.

2001'de Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu. Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Uzun yıllar BirGün'de köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olup konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.