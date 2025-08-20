Cunta, iç savaş sürerken sandık için tarih verdi

Alp FINDIKCIOĞLU

Myanmar’da askeri yönetim, 2021’deki darbeden bu yana ilk kez yapılacak genel seçimlerin ilk aşamasının 28 Aralık’ta düzenleneceğini ilan etti. Seçimlerin kademeli olarak ocak ayına yayılması planlanırken muhalif gerilla grupları, seçimlere izin vermeyeceklerini duyurdu.

Myanmar Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İlk turunun 28 Aralık’ta yapılacağı kaydedilen seçimlerin sonraki turlarına yönelik tarihin güvenlik gerekçeleriyle daha sonra yapılacağı belirtildi. Toplamda 55 siyasi partinin seçimler için başvuru yaptığı belirtilen açıklamada, “6 siyasi parti onay ve kayıt için inceleme altında” denildi.

CUNTADAN TEHDİT

Seçimlerin uluslararası gözlemcilerin kontrolü altında yapılacağını belirten “Askeri cunta lideri Min Aung Hlaing, sandığın “hangi şartlar olursa olsun” kurulacağını vurguladı. Hlaing, seçimi eleştiren ya da reddedenlerin “ağır sonuçlarla karşılaşacağı” tehdidinde bulundu. Yeni seçim yasası, süreci engelleyen ya da boykot çağrısı yapanlara karşı sert yaptırımlar öngörürken uzun hapis cezaları ve idam dâhil ağır cezaların gündemde olduğu belirtiliyor. Muhalif gruplar seçimi, askeri cuntanın yönetimini meşrulaştırma girişimi olarak nitelerken ülkenin fiili lideri Aung Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği’nin (NLD) seçime girmesi yasaklandı. Orduya karşı savaşan Arakan Ordusu, Karen Ulusal Birliği ve Kachin Özgürlük Ordusu gibi gerilla gruplar ise kendi kontrol ettikleri bölgelerde seçim yapılmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.