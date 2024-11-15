Cunta, Kıbrıs darbesinin hazırlıklarını saklamış

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Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) 50 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesini tetikleyen darbeye dair bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Kısmen sansürlenerek yayımlanan 58 belgede 1974 yılının Temmuz-Ağustos aylarına ait istihbarat bilgileri yer alıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a yönelik 15 Temmuz tarihli darbeden beş gün sonra Türkiye Ada'ya asker çıkarmıştı.

O tarihte Atina'da iş başındaki cunta rejimince desteklenen darbe Kıbrıs'ın Yunanistan ile birleşmesini hedefliyordu. EYP'nin gizliliğini kaldırdığı dokümanlara göre bazı yetkililer Yunanistan'ı içişlerine karışmakla suçluyordu. Belgeler, Atina'daki cunta rejiminin darbe hazırlıklarını istihbarattan gizlediğini de ortaya koyuyor.