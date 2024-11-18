Cunta’ya direniş 51 yaşında

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Yunanistan’da 17 Kasım 1973 yılında faşist Albaylar Cuntası’na karşı mücadeleyi başlatan Atina Teknik Üniversitesi (Politeknik) direnişi 51’inci yıldönümünde anıldı. Başkent Atina’da yağışlı havaya rağmen binlerce kişi, üniversite önünde toplanarak askeri cuntaya direnenleri andı.

Ayaklanmayı bastırmak için üniversiteye giren tankların altında hayatını kaybeden öğrenciler için saygı duruşu yapılırken ABD Konsolosluğu’na da kitlesel bir yürüyüş yapıldı. Anma törenine torunlarıyla katılan “Politeknik Nesli’nden” bir kadın, “Tarihi asla unutmamalıyız, günümüz için hala geçerli ve unutanlar bu hataları tekrarlamaya mahkûmdur” dedi. Atina’nın yanı sıra ülkenin birçok kentinde de anma gösterileri düzenlendi.