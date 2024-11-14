Curling milli takımları, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye kadın ve erkek milli takımlarının da katılacağı Avrupa Curling Şampiyonası, 16-23 Kasım tarihlerinde Finlandiya ve İsveç'te düzenlenecek.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan Türkiye'nin kadın takımı, Finlandiya'nın Lohja şehrindeki Avrupa A Klasman Curling Şampiyonası'nda piste çıkacak.

Ay-yıldızlılar, şampiyonada Norveç, İtalya, Litvanya, İskoçya, Estonya, İsviçre, Danimarka, İsveç ve Macaristan'ın karşılaşacak.

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluşan Türkiye'nin erkek takımı ise İsveç'in Östersund kentindeki Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek.

A Grubu'nda Belçika, İspanya, Macaristan, Ukrayna, Slovakya, İsrail ve Letonya ile karşılaşacak milli takım, grubunda ilk 2’ye girmesi durumunda 2025 Avrupa şampiyonasında, A klasmanında oynayacak.