Curto'ya ırkçılık cezası

Spor Servisi

İtalyan ekibi Como'nun Wolves ile oynadığı maçta Marco Curto'nun Hwang Hee-Chan'a 'Jackie Chan' diye seslenmesini FIFA ırkçılık olarak değerlendirdi ve Curto'ya 10 maç ceza verdi.

Karşılaşmada Como oyuncusu Curto, Wolves'un Güney Koreli golcüsü Hwang Hee-chan için takım arkadaşına "Onu görmezden gel, kendini Jackie Chan sanıyor" demesi üzerine ortalık gerginleşti. Curto'nun sözleri üzerine Wolves oyuncusu Daniel Podence rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü. Wolves, Marco Curto'yı ırkçılık yaptığı gerekçesiyle FIFA'ya şikâyet etti.