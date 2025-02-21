Cüruf dağları Ereğli’yi yutacak

Zonguldak Karadeniz Ereğli Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bitişiğinde bulunan ve daha önce cüruf işleyerek atık dağı oluşturduğu için mahkeme kararıyla mühürlenen şirketin, açtıkları yeni şirketle çevreyi kirlettiği belirtildi.

Karadeniz Ereğli ve Alaplı Çevre Gönüllüleri, ‘‘Cüruf şirketleri mahkeme kararları ve kanunların arkasından dolanarak hile ile mahkeme tarafından kapatılan bir tesise aynı amaç için çalışan bir şirket kurarak yeniden izin alıyor. Mahkeme kararlarına karşın hukuksuzluk sürüyor’’ dedi.

HALK SAĞLIĞI SORUNU

Cüruf atıkları sorunu her geçen gün büyüyor. Sadece Erdemir'de 10 milyon tona yakın cürufun biriktiği ve ciddi depolama sorunu olduğu belirtiliyor. Bölge halkının ve yaşam savunucularının sık sık tepkisine neden olan cüruf sorunu, Karadeniz Ereğli'de giderek büyüyor.

Zonguldak’ta cüruf atık dağlarının giderek büyümesi dikkat çekti.

Karadeniz Ereğli ve Alaplı Çevre Gönüllüleri, ‘‘Ege Doğa A.Ş. ve Kılıçlar firması, geçmiş yıllarda cüruf (tamamen saf olmayan metaller ergitildiği zaman yoğunluk farkı nedeniyle yüzeyde biriken daha hafif metaller) işleyerek büyük bir atık dağı oluşturmuştur. Bu durum, bölge halkının sağlığını ve çevreyi tehdit etmiş, defalarca protestolara yol açmıştır. Bölge halkı ve çevre örgütlerinin hukuki mücadelesi sonucunda, Kılıçlar Madencilik'in ÇED raporu iptal edilmiştir. Mahkeme, cürufun tehlikeli atık olduğuna karar vermiş ve firmanın faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetmiştir. Mahkeme kararı doğrultusunda, Kılıçlar Madencilik mühürlenmiş, Zonguldak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de mahkemenin cürufu tehlikeli atık sınıfında değerlendirmesi sonucunda cüruf dağı mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir. Bu karar, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış ve çevre mücadelesinde önemli bir zafer olarak görülmüştür. Mahkeme kararı halen yürürlüktedir’’ açıklamasını yaptı.

MÜHÜRLERİ KİM SÖKTÜ?

‘‘Kılıçlar ve Ege Doğa firmalarının gerçek sahiplerinin aynı olduğu Beyza A.Ş.'ye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü, mükerrer bir durum yaratarak ÇED oluru vermiştir’’ denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

‘‘Alaplı OSB içinde bulunan ve mahkeme kararı ile kapalı ve mühürlü olan aynı ada parsel için Zonguldak İl Çevre Müdürlüğü yeniden ÇED olur kararı vermiştir. Sehven verilmiş bir karar olamaz. Cüruf şirketleri mahkeme kararları ve kanunların arkasından dolanarak hile ile mahkeme tarafından kapatılan bir tesise aynı amaç için çalışan bir şirket kurarak yeniden izin aldılar. ÇED olur veren makamlar da bu hileye göz yumdular. Mahkeme kararı ile kapalı olan Kılıçlar madencilik tesislerinin mühürlerini kim söktü? Mühürlerin açılması için bir mahkeme kararı yok. Mühürlerin sökülme emrini çevre şahircilik il müdürlüğü mü verdi? Beyza A.Ş. mi söktü? Cüruf mahkeme kararı ile tehlikeli atık sayılmıştı. TÜBİTAK ‘Cüruf yüzde 100 hücresel sızdırmazlık sağlanarak depolanabilir’ tavsiyesinde bulunmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü kararı konusunda hiçbir açıklama yoktur. Bu karar neye göre verildiği bilinmemektedir. Mahkeme kararıyla tehlikeli atık olduğu tespit edilen ve mühürlenen bir alan için, aynı sahiplere ait bir şirket tarafından yeniden ÇED oluru alınması sağlanmıştır. Bu durum, hukukun arkasından dolanmak ve mahkeme kararını tanımamaktır.’’

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ÇED İPTAL DAVASI

Karadeniz Ereğli ve Alaplı halkı, hukuksuzluğa ve çevre felaketine son verilmesini talep etti. Açıklamada ‘‘Beyza A.Ş. adına verilen ÇED kararına karşı ÇED iptal davası açıyoruz. Aynı zamanda mahkeme kararı ile kapalı olan Kılıçlar Madencilik tesislerinin mühürleri sökülerek Beyza A.Ş. tarafından işletmeye açılması konusunda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Yetkilileri göreve çağırıyor, sorumluların yargılanmasını istiyoruz’’ denildi.