Çürük binada yaşam eziyeti

Dar gelirli yurttaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için kurulmasına karşın sık sık iktidar tarafından seçim malzemesi haline getirilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yaptığı konutlar eksiklikler ve çürükleriyle dikkat çekiyor.

Bu TOKİ’lerden biri de Erzurum’da.

2020 yılında yapımına başlanan ve söz verildiği tarihten ancak bir sene sonra Kasım 2023’te yurttaşlara teslim edilen bin 13 haneli Aziziye ilçesindeki Gezköy TOKİ Konutları’ndaki sorunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak yağışlı havaların ardından konutların çevresindeki gider borularının olmaması sebebiyle su birikintileri oluştu, binalardaki elektrik çarpmasına karşı topraklama eksiklikleri olduğu belirlendi.

Binalarda yaşayan yurttaşlar, zeminin sağlam olduğunu ancak yetkililerin sözünü verdiği işleri yapmadığını söyledi.

Yurttaşlar yaşadıkları sorunları şöyle anlattı: “Gider oluğu olmadığı için yağmur suları asansör oluklarına ve bina çevresine doluyor. Binalarda topraklama eksikliği var, duvardan elektrik çarpabilme riski bulunuyor. Yangın alarmları devrede değil, yangın boru girişleri rutubetli ve bir yıldırım düşmesinde risk altındayız. Engelli rampaları bile sağlam değil. Konuyla ilgili Emlak Konut yönetimi ile iletişime geçtik ama onlar bize sahip çıkmıyor. Verdiğimiz bin TL aidatın nereye gittiğini bilmiyoruz. Biz ödemelerin karşılığını almak istiyoruz. Böyle devam ederse adli merciilere süreci taşıyacağız.”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sorunlarını bildirdiklerini ifade eden konut sakinleri, “İlgileneceklerine yönelik yanıt verildi ama ne zaman yardım edilecek bilmiyoruz. Biz muhatap bulamıyoruz. Sorunlarımızı kime anlatacağız. Buraya heyet gönderip inceleme yapsınlar. Teslim edildikten 1 buçuk yıl sonra bunları yaşıyorsak bundan 2 sene sonra başımıza ne gelecek?” diye sordu.