Çürük sicile yeni ihale

İlayda SORKU

İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı kıyısında, TOKİ tarafından yapılan bir ihalede en düşük teklif, geçmişte çürük yapı skandalı iddialarıyla anılan Star Plus Yapı’dan geldi. 6 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihaleyle 1003 konut, 24 dükkan ve 1 cami ile altyapı ve çevre düzenlemesinin yapımı için teklifler alındı. 2 milyar 148 milyon TL’lik teklif sunulan projenin Zinar Harita ve Star Plus Yapı ortaklığına verilmesi bekleniyor.

İhalede öne çıkan Star Plus Yapı, 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da inşa ettiği TOKİ konutlarıyla gündeme gelmişti. BirGün’ün Temmuz 2024'te gündeme getirdiği haberle, Samandağ Mağaracık Mahallesi’ndeki şantiyede çalışan işçiler malzemeden çalındığını, beton ve demirde usulsüzlük yapıldığını ve yapı denetçilerine rüşvet verildiğini iddia etti. Duvarlarda dışarıdan görülen taşıyıcı demirler, yapıların dayanıksızlığını gözler önüne serdi.

Şantiyeye girerek incelemelerde bulunan Avukat Cuma Irmak, şirketin bu görüntüler basına yansıdıktan sonra hatalı alanları aceleyle sıvayla kapattığını açıkladı ve suç duyurusunda bulundu. Irmak, BirGün'e yaptığı açıklamada, suç duyurusunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Savcılığın henüz soruşturmayı tamamlamadığını ve dosyanın sürüncemede bırakıldığını ifade etti. Şirket şimdi de İstanbul’un en kritik su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın çevresinde inşaata başlayacak.

MİLYARLAR AKTI

Öte yandan şirketin kaptığı TOKİ ihaleleri bunlarla sınırlı değil. Star Plus Yapı İnşaat, şimdiye kadar kamudan 9 milyar 189 milyon 31 bin TL değerinde 13 ihale aldı. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket daha önce Malatya, Elazığ, Kocaeli, Denizli, Şırnak, Diyarbakır ve Urfa olmak üzere pek çok farklı kentte TOKİ projelerini hayata geçirdi.

10 İHALE, 9 BİN 957 KONUT

Uzmanların tüm uyarılarına rağmen iktidarın ısrarcı olduğu Kanal İstanbul projesinin aslında bir konut projesi olduğu yeni ihalelerle tescillenmiş oldu. İmar planlarıyla yapılaşmaya açılan su havzaları, yandaşlara verilen ihalelerle kuşatıldı. Geçtiğimiz ay TOKİ, bu bölgede 10 ayrı ihale ilan etti. 29 Temmuz ile 21 Ağustos arasında yapılacak ihalelerle toplamda 9 bin 957 konut, 279 dükkan, 6 cami, 3 ilkokul ve 2 aile sağlığı merkezi inşa edilecek.