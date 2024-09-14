Çürüme, bilgileri çaldırdı

Sarp TÜRKMEN

Ülkede bulunan 108 milyon kişinin verilerinin çalınmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geçen günlerde verilerin çalınmasını doğruladı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden önceki gün yapılan açıklamada hem Google’dan yardım istendiğini hem de Bakan’ın dahi doğruladığı verilerin çalınmasını yalanladı.

Peş peşe yapılan çelişkili açıklamaları ve verilerin çalınmasının ne anlama geldiğini Bilişim ve İnternet Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ ile konuştuk.

"TEORİK OLARAK MÜMKÜN"

Kırlıdoğ, yaptığı açıklamada "Böyle bir kopyalama işlemi yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum fakat teorik olarak mümkündür" dedi.

"Böyle büyük işletmelerde veri tabanı yöneticisi olur" diyen Kırlıdoğ, “Bu yönetici, veritabanına direkt erişimi olan insandır. Bu erişim sadece verileri okumak şeklinde de olabilir, okumanın yanında veriler üzerinde işlem yapmak şeklinde de olabilir. Veritabanı yöneticisi kendine veritabanını kısmen veya tamamen harici bir cihaza kopyalama yetkisi verebilir. Kopyalama işlemi log denen kayıtlara da girer fakat böyle bir şey yapılması durumunda deneyimli bir kişi, yapmış olduğu işlemi loglardan da silebilir, bu mümkündür" ifadelerini kullandı.

Bilişim ve İnternet Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ

BU KADAR BÜYÜĞÜ OLMADI

"Toplumdaki çürümeden" ve "günümüzde paranın her şeye hakim olduğundan" bahseden Kırlıdoğ, sızıntının gerçekleşmiş olması durumunda milyonlarca insanın verisinin yüklü miktarda paraya satılabileceğini ve bu durumun gerçekleşmiş olma ihtimalinin olduğunu vurguladı. Geçmişte de çıkan haberleri hatırlatan Kırlıdoğ, “Bu tarz haberler 15-20 senedir çıkar fakat bu büyüklükte bir şeyi hatırlamıyorum” dedi.

Verilerin sızmış olması durumunda yurttaşların ne gibi tehlikelerle karşı karşıya olduğu sorusuna ise Kırlıdoğ, kişilerin kimlik verileri kullanılarak üçüncü kişiler tarafından çeşitli alım satım işlemlerinin yapılabilme veya kötü amaçla banka hesapları açılabilme gibi risklerin bulunduğunu ifade etti

Kırlıdoğ, konuşmasında son dönemde artan yurtdışı kaynaklı aramalardan da bahsetti. Yurttaşlara gelen bu aramaların veri sızıntısı kaynaklı olabileceğini belirten Kırlıdoğ, bilinmeyen numaralardan gelen çağrıların açılmaması gerektiğini söyledi. Yurtdışı kaynaklı servis sağlayıcılar arası yapılan anlaşmalar gereği gelen aramaların kabul edilmesi durumunda kişiye yüksek miktarlarda ücret fatura edilebileceğini ifade etti.