Çürümüş düzen hayatını çaldı

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te lojmanda gerçekleşen düğünde çalışan 15 yaşındaki kız çocuğu Hilal Özdemir kampüse dışarıdan giren 19 yaşındaki erkek Ayberk Kurtuluş tarafından ateşli silahla katledilmesi infial yarattı. Özdemir’i katlettikten sonra intihar eden Kurtuluş’un 20’den fazla suç kaydı bulunuyordu. Bu cinayet kamu üniversitesinde dahi çocuk işçi çalıştıran karanlık düzeni gözler önüne sererken kendi öğrencilerinin demokratik haklarını kullanmasına engel olan, şiddet uygulayan, mezunlarını kampüse sokmayan kayyum yönetiminin de iki yüzlülüğünü gösterdi.

Kapitalizm-patriarka-gericilik üçgeni bir çocuğu acımasızca hayattan kopardı.

Hilal Özdemir cinayeti ülkedeki rejimin çürümüşlüğünü de bir kez daha ilan etti. Çocukları yoksullaştıran, çalışmaya mahkum eden düzen kurumsal olarak da MESEM’lerde çocukların emeğini sömürdü. Daha 15 yaşında bir çocuk yoksul olduğu için çalışmak zorundayken erkek şiddetinin en sert halini yaşamak zorunda bırakıldı. Özdemir’in fail erkek Kurtuluş tarafından bir süredir ısrarlı takip ve tacize maruz bırakıldığı öğrenilirken kız çocuklarına ve kadınlara eşit ve özgür bir yaşam hakkı vermeyen bu düzenin Özdemir’i ittiği çaresizlik gözler önüne serildi.

HER SÖZÜ KADIN DÜŞMANI

İktidarın üniversitelere atadığı kayyumlar öğrencilerin baskı altında tutmak için kampüsün her yerine kameralar yerleştirirken 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dahi koruyamadı.

Geçtiğimiz aylarda Boğaziçi Üniversitesi kayyumu Naci İnci güvenlik tedbiri adı altında öğrenciler üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla kampüse yerleştirilen kameralar ve görevlendirilen polisler hakkında “Her tarafta kameralar var mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Öğrenciler gizli de olsa alkol tüketiyorlar. Tabii kızların dirençleri daha düşük olduğu için iradelerini kaybediyorlar ve istismara açık hale geliyorlar” diyerek büyük tepki çekmişti.

Cinayete ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizde sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli işbirliğini yerine getirmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada üniversitede kampüsünde bulunan işletmede nasıl 15 yaşında bir çocuğun çalıştırıldığı, elinde silahla bir erkeğin nasıl kampüse girebildiği soruları ise yanıtsız bırakıldı. Okul içinde bir soruşturma yürütüleceğinin de sinyali verilmedi.

Boğaziçi Mezunlar Derneği ise yaptığı açıklamada, “Bu olay yalnızca bir kadın cinayeti değil, aynı zamanda çocuk işçiliğinin, güvenlik zaaflarının ve sorumsuzluğun en acı sonuçlarından biridir. Üniversiteler bilimin, özgürlüğün ve yaşamın güvenle sürdürülmesi gereken alanlarıdır” ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada kayyum yönetimine “Mezunların kampüse girişi yasaklanırken, üniversiteyle hiçbir bağı olmayan, silahlı bir kişi kampüse nasıl girebilmiştir?” sorusu sorulurken yıllardır kampüs kapısında öğrenciler ve mezunlara karşı nöbet tutan çevik kuvvetin ‘güvenliğinin’’, yalnızca öğrenci ve mezunları hedef almaya yettiği vurgulandı.

HEPSİ SUÇ ORTAĞI

SOL Genç Boğaziçi üyesi Ebrar Özdemir konuya ilişkin BirGün’e konuştu. Özdemir, “Kampüsümüzde 15 yaşında bir kız çocuğu, kampüse giren ve üniversite bileşeni olmayan bir erkek tarafından katledildi. Kayyum rejimi tarafından çeşitli soruşturmalarla biz öğrencilere, akademisyenlerimize, mezunlarımıza kapatılan ve kameralarla, yasaklarla baskı altına alınan kampüsümüzde bir kadın cinayeti işlendi” dedi.

Sermayeye, iktidara yakın olan herkese sonuna kadar açılan kampüste bir erkeğin bir çocuğu katledebilecek cesareti bulabildiğini vurgulayan Özdemir, “Elbette patriyarka ve iktidar bütün araçlarıyla bu cinayetin suç ortağıdır” ifadelerini kullandı.

Kampüs kimin için, kimden korunuyor diye soran Özdemir, “Kampüsün her yerine kamera takan kayyum, gerekçe olarak da yüzsüzce ‘Tabii kameralar olacak. Kızların dirençleri daha düşük olduğu için iradelerini kaybediyorlar ve istismara açık hale geliyorlar’ diyerek ‘güvenlik’ anlayışının kadınların yaşamını değil kendi kasasını koruduğunu göstermişti” diye konuştu.

Cinayetin gerçekleştiği Kennedy Lodge, bir mezun geleneğinin simgesiydi, kayyum döneminde ticari bir salona çevrilerek üniversite, kamusal bir yaşam alanı olmaktan çıkarıldı ifadelerini kullanan Özdemir, “Bu politik tercih, yalnızca mekânın değil, hayatlarımızın da piyasaya açılması demektir. Rejimin eril tahakküm ile erkek şiddeti ile kurduğu ortaklık her yerde yaşamlarımızı tehdit ediyor. Biz kadınlar, biz öğrenciler olarak bu düzenin kurbanı olmayacağız. Ne kampüslerimizi ne de yaşamlarımızı erkek şiddetine, kayyuma, sermayeye teslim etmeyeceğiz. Hayatlarımızı onların zincirinden söküp alacağız” dedi.

∗∗∗

YELDA KOÇAK: İKTİDAR VE ATAERKİ BİR ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri Boğaziçi Üniversitesi'nde bile çocuk işçi çalıştırılabilecek kadar pervasızlar artık. Patronların yasa dışı bir şey yaptıklarına dair bir endişesi, korkusu yok. Hukuksuzluk diz boyu. O düğün için üniversitenin salonunu kiraya verenler en üst mertebeden başlayarak sorumludurlar. Sadece cinayetten değil, çocuk işçi çalıştırılma yasağından da. Bizim ülkemizde çok ciddi bir sorun çocuk işçiliği, artık okul, eğitim adı altında da meşrulaştırılıyor. Müfredatlarla da meşrulaştırılıyor. Okullaşma oranlarını atölyeleşme oranlarına çeviriyorlar. Bu cinayet çocuk yoksulluğunu da gösteriyor. Çocuklar bu ülkede 15 yaşında çalışmak zorunda kalıyor. O yoksul çocuk 19 yaşında onlarca suç kaydı olan bir fail tarafından öldürülüyor. Burada aslında kız çocuklarını, kadınları koruması gereken mekanizmalarının hiçbir etki yaratmadığını, önleyici bir şey yapılmadığını gösteriyor. Çocuk ısrarlı takip ve tacize maruz bırakılırken 6284’e başvurdu mu, başvurmadı mı bilemiyoruz. Muhtemeldir ki kendisine musallat olmuş bir erkek çocuğu takip edip gelip öldürüyor. Ama silahla biri girebiliyor. Mesela öğrenciler, hocalar arayıp taranıp X-Ray’lerden geçirilip alınıyor. Fakat 18 suç kaydı olan bir fail silahla içeri girebiliyor. Böyle de skandallara, böyle de utanç vesikalarına imza atan bir üniversite haline getirdiler maalesef Boğaziçi’ni. Derhal soruşturma başlatılmalı. Bir devlet üniversitesinde yapılan bir düğün organizasyonunda çocuk işçi çalıştırılabilecek kadar korkusuzlar. Böyle vahşi kapitalizm kuralları... “Ne olacak ki sanki, bir şey olmaz ya.” Sanki orası bir üniversite değilmiş, bir devlet kurumu değilmiş, öylesine bir yermiş gibi... O kadar ticarileştirilmiş üniversite. Bir devlet kurumunda, bir üniversitede bile çocuk işçisi çalıştırabiliyorlar. Çünkü aynı devlet, meslek eğitimi adı altında çocukları atölyelere gönderiyor, organize sanayilerde çalıştırıyor. Bu ülkede aslında çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliğinin geldiği boyutlar da dehşet verici.