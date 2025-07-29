Çürüyen ağaç araçların üzerine devrildi: 4 araç hasar gördü

Bartın’da kökü çürüyen bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan 4 araç hasar gördü.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin otopark alanında bulunan kavak ağacı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Yıkılan ağacın altında kalan 4 araçta maddi hasar oluştu. Araçlarda kimse bulunmazken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese gelen trafik ekipleri plakalarından araç sahiplerine ulaşarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen araç sahipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Araçlar belediye ekiplerince ağacın kesilmesiyle otoparktan çıkarıldı.