Çuval çuval götürüyor!

Yandaşlar kamudan milyonlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor. Şimdi de AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin milyonlarca liralık bir ihale aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2024 tarihinde 50 kilogramlık şeker çuvalı alımı için ihale düzenledi. 7 Ağustos tarihinde imzalanan söyleşmeyle, ihaleyi AKP Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirkete yaklaşık 115 milyon TL ödeneceği açıklandı.

ÇUVALLARIM HELAL DEDİ

Kamuya sattığı çuvallarda “İslami koşullara göre helal olmayan hiçbir bileşen olmadığına dair” de “Helal taahhütnamesi” imzalayan AKP’li Mehmet Eyup Özkeçeci’ye BirGün ulaştı.

Milyonlarca liralık ihaleyi aldığını doğrulayan AKP’li Özkeçeci yaptığı açıklamada, “Doğrudur ihaleyi aldım. Ben ticaret erbabıyım” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “AKP Gaziantep Milletvekili’ne ait firmanın 2021 yılından beri ihalelerini görmüyorduk. 2024 yılıyla birlikte sistemden ihaleler tek tek düşmeye başladı. Ülke genelinde yaşanan ciddi ekonomik sıkıntılar demek ki milletvekilinin fabrikasına da uğramış. Yıllardır hep söyledim bir kez daha söylüyorum; hem siyaset hem ihale ikisi bir arada olmaz. Ya siyaseti seçeceksiniz ya da ihaleyi. Her şeyden öte almış olduğunuz bu ihaleler etik değildir” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 19 İHALE ALMIŞ

Özkeçeci, 24 Nisan 2024 tarihinde de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’ne kömür torbası satmasıyla gündeme gelmişti. Türkiye Kömür İşletmeleri, şirkete 936 bin TL ödeme yaptı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre ise Özkeçeci’nin şirketi 2011 ile 2024 yılları arasında kamudan 19 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam büyüklüğü ise 168 milyon TL’yi aşıyor.