Çuval ihaleleri hep AKP’li Vekil’e gidiyor

AKP Antep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci kamu kurumlarından milyonlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 24 Haziran 2025 tarihinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 50 kilogramlık şeker çuvalı ihalesi düzenledi. İhaleyi 173 milyon 118 bin TL teklif veren Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Milyonlarca liralık ihaleyi alan şirketin sahiplerinin AKP Antep Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyeleri olduğu biliniyor.

Özkeçeci yaklaşık iki yıllık milletvekilliği kariyerinde kamu kurumlarından yaklaşık 400 milyon TL’lik ihale aldı. Özkeçeci’nin en fazla ihale aldığı kurumların başında Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) geliyor.

AKP’li Mehmet Eyup Özkeçeci daha önce yaptığı açıklamada ise milyonlarca liralık ihale aldığını doğrulayarak “Ben ticaret erbabıyım” ifadelerini kullanmıştı.

‘AKP’Lİ OLMASAYDI BU KADAR İHALE ALABİLİR MİYDİ?’

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan BirGün’e yaptığı açıklamada, “AKP'lilerin hem siyasetle uğraşıp hem de ihale peşinde koşması sevdasının devam ettiğini” belirterek şunları söyledi:

“AKP Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci'nin aile şirketi şimdi de 173 milyon TL’lik çuval ihalesi aldı. Helal olsun kendilerine, biz artık kaç ihale aldıklarını saymaktan, aldıkları ihalelerin bedellerini hesaplamaktan yorulduk ama kendileri ihale peşinde koşmaktan yorulmadılar. İhaleleri savunurken bilmem kaç yıllık firma olduklarını söylüyorlar ama bu işin etik olup olmadığı konusunda yorum yapamıyorlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin bir kişinin hem milletvekili olup hem de ihale peşinde koşması etik değildir. AKP'de yönetici, il başkanı veya milletvekili olmasalar bu kadar ihale alabilirler miydi; onu çok merak ediyorum. Hem AKP'de yönetici olup hem de ihale peşinde koşanlar atanamayıp intihar eden gençleri, üniversite bitirip farklı alanda çalışanları, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanları, evine ekmek götüremeyen milyonları gözlerinin önüne getirsinler.”