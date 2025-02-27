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Çuval yüklü tır devrildi, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.02.2025 13:32
  • Giriş: 27.02.2025 13:32
  • Güncelleme: 27.02.2025 13:33
Kaynak: İHA
Çuval yüklü tır devrildi, 2 yaralı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde boş çuval yüklü tır devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hatay ilinden hareket edip Tokat’ın Niksar ilçesine gitmekte olan U.B. idaresindeki 3 1 ATM 84 plakalı tır, Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin Köyü yakınlarında devrildi. Kazada tır sürücüsü şoför U. B.ve beraberindeki H.B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi’ne daha sonra ayrıntılı tetkikler için Yozgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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