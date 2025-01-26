‘Cüzzamlı’ damgası bitti

Tuğçe ÇELİK

Dünyada her yıl ocak ayının son pazar günü Dünya Cüzzam Günü olarak anılıyor.

Türkiye’de 26 Ocak tarihi Dünya Cüzzam Günü olarak anılırken uzmanlar hastalığın önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2023’te 184 ülkede 182 bin 815 yeni vaka tespit edildi. Bu vakaların büyük kısmının Afrika ve Güney Doğu Asya ülkelerinde olduğu belirlendi.

Türkiye’de ise Prof. Dr. Türkan Saylan’ın 1976’da başladığı araştırmalarla cüzzam hastalığına yönelik teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirildi. Aynı yıl kurulan Cüzzamla Savaş Derneği ise hastaların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesinde önemli rol oynadı. Bakırköy Lepra Hastanesi’nin verilerine göre 2010-2024 yılları arasında 15 kadın, 28 erkek olmak üzere toplam 43 kişiye cüzzam teşhisi konuldu. 2024’te ise 2’si kadın, 4’ü erkek yeni vaka kayda geçti. Cüzzamla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, vaka sayıları az olsa da düzenli tetkik yaptırmanın önemli olduğunu vurguladı.

Yüksel, cüzzam hastalığının ilaçla ücretsiz olarak tedavi edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Hastalığın kuluçka süresi ortalama 2-5 yıl. Solunum yolu ile tedavi olmamış hastadan sağlam insanlara geçer. Çocuklarda bağışıklık sistemi gelişmediği için bakteri ile temas edildiğinde hastalık gelişebilir. Cüzzam çoğunlukla yoksullarda görülür. Hastalığı sadece ilaçla tedavi etmek yetmez, sosyo-ekonomik koşulları da iyileştirmek gerekir.” Yılda ortalama 2-5 arasında yeni vaka görüldüğünü söyleyen Yüksel, “Yeni tanı konulan hasta hemen tedaviye alınmalı, tedavi tamamlandıktan sonra bile ailesi ile beraber yılda bir kez de olsa muayene edilmeli” dedi.