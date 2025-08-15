ÇYDD'den Diyanet'e "miras" tepkisi: Hukukun üstünlüğüne ve laiklik ilkesine doğrudan saldırıdır

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 Cuma hutbesinde kullanılan mirasla ilgili ifadeler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2025 tarihli Cuma hutbesinde yer alan ifadeleri, yasalarla koruma altında olan eşit miras hakkını hedef almakta olup hukukun üstünlüğüne ve laiklik ilkesine doğrudan bir saldırıdır. Kadınların ve erkeklerin eşit miras hakkına sahip olması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile açıkça güvence altına alınmıştır. Bu hak, Anayasa’nın 10. maddesi ile savunulan eşitlik ilkesinin ve ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin gereğidir, vazgeçilmez bir yurttaşlık hakkıdır ve hiçbir dini veya kültürel gerekçe ile sınırlandırılamaz.

Kanunla belirlenmiş temel haklara dini referanslarla karşı çıkılması, laik hukuk düzeni ve toplumsal barış açısından kabul edilemezdir. Kadınların mirastaki eşit pay hakkını tartışmaya açan, hukukun üzerinde dini kuralları dayatan her söylem, kadınların vatandaşlık haklarını, toplumsal konumunu ve özgürlüklerini tehdit etmektedir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alandaki eşit haklarını savunmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi, bu tür yanlış ve gerici açıklamaların karşısında duracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Demokratik değerlere ve insan haklarına olan inancımızla, hukukun ve eşitlik ilkesinin savunucusu olmaya, kadının her alandaki eşit haklarını korumaya devam edeceğiz."