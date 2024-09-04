ÇYDD'den Hopa'da doğa talanına karşı çıkan köylülere silahlı saldırıya tepki

Artvin'in Hopa ilçesinde Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan köylülere ihaleyi alan kişi tarafından ateş açılması ve bir kişinin hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. Maddesine göre çevreyi korumak devletin görevi; sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamak da yurttaşlarımızın hakkıdır" diyerek bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Artvin Cankurtaran Ormanı’nda yapılması planlanan mesire alanı projesi nedeniyle kesilecek ağaçları korumaya çalışırken, ağaç kesim ihalesini alan şirket yetkilisi tarafından açılan ateş sonucu doğa savunucusu Reşit Kibar’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesine göre, çevreyi korumak hem devletin görevi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamak da yurttaşlarımızın hakkıdır.

Ağaçlar, orman varlığımız, akarsularımız, sahillerimiz özel mülkiyete konu edilmemesi gereken toplumun ortak varlığıdır, bu varlıklarımızı dilediğimiz gibi kullanma hakkımız yoktur, koruyarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz vardır.

Kamu yöneticileri, bu acı olayda olduğu gibi doğal zenginliklerini korumak isteyen yurttaşlarla doğadan rant elde etmek isteyenleri karşı karşıya getirmemeli, çevre ile ilgili kararları bölge halkının rızası ile almalıdır.

Yetkilileri gerekli soruşturmayı yaparak sorumluları yargı önüne çıkarmaya ve Cankurtaran'da alınan yanlış karardan dönmeye çağırıyoruz."