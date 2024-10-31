ÇYDD'den kayyum uygulamasına tepki: ''Hukuk devleti ilkesinin ihlalidir"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, kayyum uygulamalarına tepki gösterdi.

ÇYDD'den yapılan "Hukuk devletinden tarafız" başlıklı yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

''31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yasanın aradığı koşulları sağlayarak adaylığı kesinleşen ve seçimde Esenyurt ilçesinin belediye başkanı seçilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatasının düzenlenmesi ile göreve başlayan Ahmet Özer’in bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınması ve yerine kayyum atanması Anayasa’nın hukuk devleti ilkesinin ihlalidir.

"KAYYUM ATANMASI HUKUK VE DEMOKRASİ İHLALİDİR"

101. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz halk egemenliğine dayalı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin yönetim şeklidir. Seçilmiş kamu yöneticisinin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan hukuka uygunluğu tartışmalı bir soruşturma gerekçe gösterilerek görevden alınarak yerine kayyum atanması hukuk ve demokrasi ihlalidir. Belediye Başkanının hakkındaki soruşturmanın hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürütülmesini ve seçilmiş kamu yöneticisi olarak görevine iade edilmesini bekliyoruz.''