ÇYDD'den Kılıçdaroğlu yönetimine 'kayyum' çıkışı: "Bağışın kabul edilmesi mümkün değil"

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla yönetime getirilen Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, Özgür Özel yönetimine ait makam araçlarını satıp gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağışlama planına dernekten sert yanıt geldi. ÇYDD, söz konusu yönetimi "kayyum niteliğinde" olarak tanımlayarak bağışı kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde kullanılan iki makam aracını Genel Merkez binası önüne çekerek sergilemişti. Araçların üzerine "satılık haram araç" yazılı dövizler asan yönetimin, araçların satılması halinde elde edilecek geliri ÇYDD'ye aktaracağı basına yansımıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından resmi bir açıklama yayımlayan ÇYDD, böyle bir bağışın kabul edilmesinin derneğin ilkeleri gereği imkânsız olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve geliş şeklini "hukuken son derece tartışmalı" olarak nitelendiren dernek, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KAYYUM NİTELİĞİNDE BİR MÜDAHALE"

ÇYDD'nin '37 yıldır Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi savunan partiler üstü bir sivil toplum örgütü olduğu' belirtilen açıklamanın devamında, yönetime yönelik "kayyum" benzetmesi yapıldı.

ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."