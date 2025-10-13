ÇYDD'den Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetine dair açıklama

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Seyfi Dursunoğlu'nun dernek lehine yaptığı vasiyetnameye dair açıklama yaptı.

Dursunoğlu'nun mal varlığını ÇYDD'ye bağışlamasının ardından iki yasal mirasçısı vasiyetnamenin iptaline dair dava açtı.

ÇYDD'den yapılan açıklamada hukuki sürecin devam ettiği, mirasçılar tarafından açılan iptal davasının asliye hukuk mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi.

Süreç istinafta devam edecek.

ÇYDD tarafından açılan vasiyetnamenin tenfizi davasına dair süreç ise asliye hukuk mahkemesinde sürüyor.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun derneğimiz lehine yapmış olduğu vasiyetname için iki yasal mirasçısının açmış olduğu iptal davası asliye hukuk mahkemesince reddedilmiş, davacılar kararı istinaf etmiştir, dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir.

Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir.

Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Merhum bağışçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz."

2020'DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

"Huysuz Virjin" karakterini yaratan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşında yaşamını yitirmişti.

1932 yılında Trabzon'da doğan

Huysuz Virjin sahne adıyla bilinen Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu; 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir figürü haline gelmişti.

Dursunoğlu, 15 milyon TL tutarındaki mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını açıklamıştır.